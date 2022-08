La Juve verso la Roma. Test decisivo per Bonucci: c’è fiducia. Dubbio Szczesny

Oggi è la giornata decisiva per capire se Max Allegri potrà contare almeno su Wojciech Szczesny e Leonardo Bonucci nel big match di sabato contro la Roma. Ieri la Juventus si è ritrovata alla Continassa per la prima volta dopo il pareggio a reti bianche di Genova con la Samp. A Marassi Bonucci ha seguito la gara in panchina, risparmiato proprio in vista della partitissima contro la banda Mourinho. Il capitano non ha ancora smaltito del tutto l’affaticamento al flessore rimediato alla prima giornata contro il Sassuolo, tanto che ieri non si è allenato con i compagni. Fondamentale capire le condizioni di Bonucci nella seduta di stamattina, ma la sensazione è che Leo non voglia perdersi la sfida con i giallorossi. Un po’ più complessa la situazione di Szczesny. Il polacco è vicino al recupero, ma anche lui non ha preso parte all’allenamento di ieri. Le buone prestazioni di Mattia Perin nelle prime due uscite stagionali della squadra bianconera fanno pensare che non sarà forzato il rientro del portiere titolare.

(gasport)