La Juve cresce, la Roma si salva

Josè Mourinho, come Gasperino er carbonaro, alla fine si risveglia felice, come in un sogno: la sua Roma ha strappato un punto allo Stadium e si ritrova prima in classifica. Ma i giallorossi sono stati dominati in modo totale e imbarazzante per tutto il primo tempo, è andata sotto per una punizione di Vlahovic dopo due soli minuti e hanno rischiato l’imbarcata. La punizione del vantaggio al 2’ è molto più che un episodio. La palla la perde Spinazzola con un passaggio sbadato in orizzontale. Miretti e Locatelli sono pronti a zomparci sopra con la bava alla bocca. Matic è in ritardo e abbatte Cuadrado. Vlahovic, che in un tempo a Marassi aveva toccato trepalloni, si è portato avanti col lavoro: dopo 2’, un gol. Non è stato un episodio. Il vantaggio lo ha creato la differente temperatura del cuore con cui hanno messo piede in campo le due formazioni. Famelica la Juve, leggera, supponente o forse solamente spaventata la Roma. La Roma paga terribilmente l’assenza di Zaniolo, ma anche quella di Wijnaldum, mediano più dinamico e verticale di Cristante e Matic, gemelli per staticità e vocazione all’interdizione. L’infortunio di Zaniolo ha riportato sulla trequarti Pellegrini. E allora chi rialza la palla? Chi ha la gamba per strappare inavanti? Ci sarebbe Spinazzola, ma purtroppo per Mou, incappa in una serataccia davanti al c.t. Mancini. Ma, da che calcio è calcio, si sa: gli dei guardano male chi domina e spreca. E si sa un’altra cosa: Mou è uno duro a morire. Lo dimostrò in mododefinivo quella notte del 2010 al Nou Camp. Il portoghese immette la corsa pimpante di El Shaarawy e Zalewski e soprattutto stende la Roma a 4: 4-2- 3-1. Crescono Ibanez e Matic. La forbice comincia a chiudersi, ancheperché laJuve rallentaearretra, un po’ per stanchezza e un po’ per scelta . E anche perché i cambi di Allegri, vedi Zakaria, non lo aiutano. La forbice, incredibilmente, si chiude al 24’: corner di Pellegrini, assist in rovesciata di Dybala (ecco l’unghiata dell’ex),testa di Abraham. E’ l’1-1 definitivo.

(gasport)