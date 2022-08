La difesa è un bunker: adesso segnare alla Roma è quasi un'impresa

Nove clean sheet in campionato nel 2022, seconda solo al Milan. Anche nella preseason la Roma ha tenuto la porta inviolata sei volte su nove, subendo un gol contro Ascoli e Nizza e tre contro lo Sporting. Da sempre, però, la tenuta difensiva è uno dei mantra di Mourinho. In seguito ai 6 gol incassati contro il Bodo/Glimt, le cose sono cambiate drasticamente, anche grazie al passaggio alla difesa a 3, modulo con cui la Roma si sente sempre più sicura e impenetrabile. La fase difensiva è cresciuta e il miglioramento di tutti i componenti del reparto è sotto gli occhi di tutti. Ora i centrocampisti dovranno dare una mano ancora più importante alla retroguardia per permettere a Mourinho di schierare contemporaneamente Pellegrini, Dybala, Zaniolo e Abraham.

(gasport)