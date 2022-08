Kumbulla e El Shaarawy ko. Mou: «Vorrei un difensore»

Gli infortuni di Kumbulla (problema al flessore sinistro) ed El Shaarawy (coscia destra) rovinano la festa alla Roma, che ha battuto per 3-0 il Monza nella sfida valida per la quarta giornata di Serie A. Entrambi saranno valutati nei prossimi giorni, ma se ci saranno delle lesioni muscolari dovranno rimanere ai box per alcune settimane. Quello che preoccupa di più Mourinho è lo stop del centrale difensivo, motivo per cui lo Special One ha chiesto alla società di tornare sul mercato: «Senza la frattura di Wijnaldum e l’arrivo di Camara, un difensore centrale sarebbe dovuto entrare. Ma non ho coraggio di pressare direttore e proprietà. Non faccio la foto su Instagram con i piedi sul tavolo, perché stanno facendo un lavoro fantastico, con tutte le limitazioni che abbiamo. Il FFP sembra che esiste per noi e non esiste per tutti. Direttore e proprietà sanno che ho bisogno di un centrale, ma sanno anche che mi pagano per trovare soluzioni. Non credo che faremo qualcosa, andremo avanti. Magari giocano Vina o Karsdorp centrali e Celik laterale».

Il sogno rimane Diallo del PSG, ma l'ipotesi più concreta è lo svincolato Zagadou. Nelle ultime ore è circolato il nome di Acerbi, ma sia la Roma sia la Lazio smentiscono.

Intanto, dopo aver acquistato Camara, Pinto ha finalizzato ulteriori cessioni, dalle quali ha ricavato un totale di 60 milioni. Gli ultimi addii a titolo definitivo sono quelli di Diawara e Calafiori: il centrocampista andrà all'Anderlecht per 3 milioni di euro più bonus e il 50% sulla futura rivendita, mentre il terzino sinistro si trasferirà al Basilea per 1,5 milioni e il 40% sulla futura rivendita. In partenza anche Kluivert, il quale giocherà al Fulham, che ha trovato l'accordo con la Roma sulla base in un prestito con obbligo di riscatto (a condizioni favorevoli) a 9,5 milioni. Shomurodov può partire, ma Mourinho ha fatto intendere che può restare.

(Il Messaggero)