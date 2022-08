Kluivert, interesse dalla Spagna. Esuberi: c’è un poker che dice solo no

Tiago Pinto sta lavorando duro in questi giorni per cedere uno tra Shomorodov e Felix, ma anche per piazzare gli otto esuberi presenti a Trigoria. Per l’uzbeko la pista più calda resta quella del Bologna, con cui si continua a trattare sulla formula. Ma alla finestra ci sono anche i turchi del Trabzonspor. Per Felix, invece, non sono ancora arrivate offerte. Piace alla Salernitana, dove c’è De Sanctis, che lo portò in giallorosso, ma i granata sono disposti ad offrire poco, massimo un paio di milioni. Il vero problema, poi, sono proprio gli esuberi. In tutto sono 8: Kluivert, Diawara, Calafiori, Riccardi, Bianda, Coric, Bouah e Providence. Su Kluivert, oltre che Fulham e Nizza, si sta muovendo qualcosa tra Spagna e Portogallo. Per Diawara e Calafiori bisognerà aspettare qualche giorno. A Trigoria, invece, non sono affatto contenti del comportamenti di alcuni giocatori (Riccardi, Bouah, Coric e Bianda), che continuano a rifiutare possibili destinazioni per non perdere soldi sull’ingaggio. Tutti insieme pesano per 4,5 milioni lordi, la Roma quei soldi li risparmierebbe molto volentieri. Ma non vuole pagare di tasca propria per farli tornare a giocare.

(gasport)