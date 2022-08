Kluivert: frenatona con il Fulham. Grillitsch e Tameze le idee in mezzo

Poteva essere una giornata importante per le uscite ed invece è tutto rimandato. Ad iniziare da Felix e Kluivert, con le due cessioni che sembravano scivolare via verso la fumata bianca. Con la Cremonese però non si trova ancora l’accordo per l’attaccante ghanese, visto che la squadra lombarda offre 4 milioni, più uno di bonus, contro i dieci che chiede Pinto. Ci si riproverà in questi giorni, per trovare magari un accordo a metà strada. Con il Fulham, invece, la Roma ha interrotto bruscamente i rapporti, dopo che per Kluivert(valutato 12 milioni) gli inglesi hanno offerto tre milioni di euro, più 8 di bonus legati a due condizioni: il 50% delle presenze e la salvezza del Fulham. Insomma, tutto fermo anche qui, il che non permette neanche di poter accelerare su Belotti, che è sempre lì, in attesa della chiamata giallorossa per sbarcare a Trigoria. Bloccato per ora anche il passaggio di Riccardi al Latina perché non disposto a ridursi l'ingaggio. Per il centrocampista, invece, restano vive le piste per Grillitsch (svincolato) e Tameze (Verona), ma si seguono anche Saul (Atletico) e Winks (Tottenham)

(gasport)