Joya all’Olimpico, Dybala fa 100: doppietta da sogno

Un campanile altissimo, Abraham che ne allunga la traiettoria aprendo un'autostrada per Dybala: il primo controllo è perfetto, il secondo un po' meno, ma ormai la porta è lì, quindi mira e calcia fortissimo di sinistro. La palla si insacca all'angolino ed ecco la prima "Dybala Mask" della "Joya" con la maglia giallorossa. Poco dopo arriva anche la doppietta: conclusione di Abraham, Di Gregorio para ma il pallone resta lì e l'attaccante argentino, rapidissimo, ne approfitta e fa 2-0. Grazie a questa doppietta (la 1° con la Roma) raggiunge quota 100 gol in Serie A. L'Olimpico è ai suoi piedi e lui fa scatenare i tifosi con giocate da fuoriclasse. Dybala è l'"uomo con la faccia da bambino" (definizione "mourinhana") che può far sognare la Roma.

(La Repubblica)