Jacobs: "Mourinho mi ha suggerito di non darmi al calcio come ha fatto Bolt"

GASPORT - Dopo aver vinto la medaglia d'oro nella finale dei 100 metri agli Europei di atletica, Marcell Jacobs ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sportivo in cui ha parlato anche di José Mourinho. I due, infatti, si sono conosciuti in occasione dell'amichevole all'Olimpico tra Roma e Shakhtar. «Si è fatto vivo Mourinho? No, ma è stato bello conoscerlo. Mi ha suggerito di non darmi al calcio come ha fatto Bolt», le sue parole.