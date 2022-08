Offerto alla Roma il difensore 22enne polacco Jakub Kiwior, in forza allo Spezia. Il profilo è compatibile con i giallorossi, è di piede mancino e il prezzo del cartellino si attesta sui 10 milioni di euro. La versatilità è un punto di forza: può giocare come terzino sinistro o come mediano davanti alla difesa. A Trigoria, poi, piace anche Nathaniel Chalobah, 23 anni, centrale del Chelsea, anche lui in grado di fare il mediano. Costa 5 milioni e piace anche all’Inter.

(Gasport)