In difesa proposto Tanganga

La Roma di Mourinho ha già mostrato di avere una certa predilezione per i giocatori della Premier League e chissà che proprio dal campionato inglese non possa arrivare anche il difensore di cui si parla da settimane. Nella giornata di ieri a Trigoria è stato avvistato lo stesso intermediario che ha lavorato con la Roma per il prestito di Maitland-Niles, e che fa parte dell’agenzia che cura gli interessi di Tanganga. Il difensore lanciato da Mou era stato proposto nell'ambito dell'affare Zaniolo: come contropartita per il classe '99, alla Roma, non interessa, ma se potesse arrivare in prestito si aprirebbero altri scenari.

(Il Messaggero)