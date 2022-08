In attesa di Belotti ora spunta Lindelof

Belotti aspetta, uno “stanco” Tiago Pinto, che invece è al lavoro giorno e notte per riuscire a piazzare quei giocatori che non rientrano nei piani del club. Il primo è Shomurodov che sbloccherà l’arrivo del Gallo. Roma e Bologna sono in contatto continuo per cercare la quadra: resta sempre il nodo della formula, con i giallorossi ancora decisi a chiudere sull’obbligo, mentre il club emiliano vorrebbe l’obbligo legato a un numero alto di presenze e gol, oltre che alla permanenza della squadra in Serie A. Tanto lavoro anche per consegnare al tecnico un centrale difensivo mancinio Opzionato il 23enne Zagadou, svincolato, alla Roma è stato proposto anche Tanganga: piace ma può arrivare solamente in prestito con diritto di riscatto. Intanto i giallorossi sembrano essersi defilati da Bailly (che il club smentisce), mentre dal Regno Unito arriva il nome di Victor Lindelof, 28enne svedese sempre dello United.

(corsport)