Il Tottenham studia l’assalto a Zaniolo ma senza giocatori

Il gm Tiago Pinto ieri era a Londra per trattare la cessione al Fulham di Kluivert. Ma la metropoli britannica offre mille occasioni e così anche un paio di abboccamenti per la cessione di Diawara sono stati fatti. Eppure il vero piatto forte sembra un altro, Nicolò Zaniolo, che il Tottenham ha messo nei radar e su cui la prossima settimana è pronta a sferrare un attacco deciso visto che l’attaccante giallorosso piace parecchio ad Antonio Conte. Il club inglese vorrebbe inserire un giocatore nella trattativa, tra i difensori Tanganga e Rodon, il centrocampista Ndombelé, l’esterno Reguilon e il trequartista Lo Celso, ma se i primi due soprattutto come caratteristiche potrebbero essere utili ai giallorossi, gli alti ingaggi che percepiscono e la volontà della Roma di monetizzare, costringeranno presto tutti a trattare in modo serrato. Ma in questo momento Zaniolo è totalmente concentrato all’interno del progetto che sta portando avanti Mourinho, e il buon precampionato fin qui disputato lo sta dimostrando. L’attaccante sembra essersi messo definitivamente alle spalle il doppio infortunio alle ginocchia e la sua condizione sta lievitando. Ma occhio ai colpi di scena. Nel rinnovato firmamento della Roma, al momento, Nicolò resta sempre una delle stelle più splendenti. E quindi fra le più costose.

(gasport)