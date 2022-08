Il Gallo è pronto a cantare

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Almeno un altro rinforzo in attacco, ma prima c'è da pensare anche alle cessioni. Dopo la sorpresa Dybala e il colpaccio Wijnaldum, il nome che stuzzica le fantasie di Mourinho e dei tifosi giallorossi è Andrea Belotti. Il Gallo aspetta soltanto una chiamata da Trigoria per fare le valigie e volare nella Capitale ma, prima di chiudere con l'ex attaccante del Torino, l'obiettivo Tiago Pinto è sfoltire ulteriormente il reparto offensivo.

Senza la cessione di Shomurodov infatti l'arrivo di un altro centravanti non è scontato, nonostante i contatti con l'entourage di Belotti proseguano spediti e l'intesa economica con il giocatore è già stata trovata. Il gm portoghese è determinato a vendere il numero14 a titolo definitivo - o in prestito con obbligo di riscatto - per evitare una minusvalenza e rientrare dell'investimento effettuato l'estate scorsa. Il Bologna è molto interessato all'ex Genoa ma la dirigenza emiliana è ancora restia ad inserire nell'accordo un obbligo di riscatto facilmente raggiungibile: a sbloccare la situazione potrebbe essere la cessioni Arnautovic al Manchester United, che nelle ultime ore è piombato sull'attaccante rossoblu.

In caso di partenza dell'austriaco, la strada di Shomurodov verso Bologna diventerebbe in discesa. In attesa di sistemare l'uzbeko, Pinto è riuscito a piazzare altri due esuberi. Villar è stato ceduto in prestito gratuito con diritto di riscatto (8 milioni) alla Sampdoria: il centrocampista ha già svolto le visite mediche e il suo arrivo è stato ufficializzato dai blucerchiati.

Oggi invece Carles Perez diventerà un giocatore del Celta Vigo, almeno per la prossima stagione. L'ex Barcellona si trasferisce in Galizia in prestito oneroso - per oltre 1 milione - con diritto di riscatto fissato a 10 più bonus per un totale di circa 12 milioni. Gli sforzi della Roma di cedere l'attaccante a titolo definitivo si sono rivelati inutili, visto che l'agente ha rifiutato qualsiasi destinazione alternativa al Celta.Rimangono da piazzare Kluivert - c'è il Fulham - oltre a Diawara e Calafiori che al momento non hanno ricevuto offerte di loro gradimento.

Nel frattempo - dopo una campagna acquisti di tutto rispetto - la quota scudetto dei giallorossi è scesa da 15 a 8.5. Il 50% degli scommettitori infatti sta puntando sulla squadra di José Mourinho. Coppa Italia:nell'ottavo di finale in programma l'11 gennaio i giallorossi affronteranno la vincente di Genoa-Spal.