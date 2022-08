Il derby di andata il 6 novembre, subito dopo l’ultima di Europa League

Il derby di andata si giocherà il 6 novembre alle ore 18 e sarà la terzultima partita che le squadre di Sarri e Mourinho disputeranno prima della lunga sosta per il Mondiale. Arriverà tre giorni dopo la sesta e ultima gara dei gironi di Europa League: la Lazio tornerà dall’Olanda, mentre la Roma avrà ospitato allo Stadio Olimpico il Ludogorets. Nella prima accoppiata Europa-campionato, i giallorossi debutteranno in casa del Ludogorets giovedì 8 settembre e giocheranno lunedì 12 contro l'Empoli. Sabato 1° ottobre alle 18, invece, ci sarà Inter-Roma. Il 13 novembre i ragazzi dello Special One sfideranno alle 15 il Torino, un evento che non era mai accaduto nella passata stagione. Domenica 23 ottobre alle 20.45 spazio a Roma-Napoli, mentre mercoledì 4 gennaio alle 16.30, nel primo impegno del 2023, la Roma affronterà il Bologna.

(corsera)