Il calvario di Mou. Dopo Wijnaldum tocca a Zaniolo

La sfortuna è tornata a bussare dalle parti di Trigoria: in meno di 24 ore Mourinho perde Wijnaldum, il fiore all'occhiello del centrocampo giallorosso, poi Nicolò Zaniolo, il talento ritrovato e potenziale campione che aveva strizzato l'occhio al bianconero per poi riscoprirsi comodo e coccolato vestito di giallorosso. Mentre la Roma superava di misura la Cremonese, il 22 giallorosso era a Villa Stuart: per lui si tratta di un trauma diretto con lussazione della spalla sinistra. Difficile stabilire i tempi di recupero (non meno di un mese), ma non è previsto nessun intervento per Zaniolo.

L'operazione chirurgica resta, invece, l'ipotesi più concreta per Wijnaldum, che è in attesa del consulto con il professor Ahlbäumer della Klinik Gut di St. Moritz prima della decisione finale, che verrà presa anche con il Psg.

(La Repubblica)