I VOTI DEGLI ALTRI - Smalling 'contro tutti', Ibanez 'non sbaglia un intervento', Abraham 'gol importantissimo', Spinazzola 'stecca la serata'

La Roma esce indenne dall’Allianz Stadium. Dopo un primo tempo orribile, i giallorossi la riprendono nella ripresa grazie alla rete di Tammy Abraham, che salva una gara opaca: “Il voto gli spetta per un gol importantissimo. Ma ha ragione Mou a bacchettarlo alla fine, per una prestazione caratterialmente insufficiente. Un gattino al confronto della tigre Vlahovic" (La Gazzetta dello Sport). Decisivo l'assist di Paulo Dybala: "Non si accende il genio nello stadio che l’ha consacrato. Tenta qualche combinazione, con poca fortuna. Decisivo il lampo e la sforbiciata con cui serve al compagno una palla da spingere in porta. Deve ancora raggiungere il picco della condizione." (Il Tempo)

A spiccare è la prestazione di Roger Ibanez: "Punta molto sull'anticipo, che nel suo caso, non è mai una cattiva scelta. Dal 1’ al 94’ non sbaglia un solo intervento e sbroglia anche qualche situazione che avrebbe potuto diventare scabrosa." (Il Romanista). Tra i migliori anche Chris Smalling: "A metà ripresa la fotografia è già nitida: Smalling contro tutti. Respinge tutto ciò che piove dal cielo. Ingaggia con Vlahovic una spettacolare battaglia, fatta di muscoli di orgoglio. Non può impedirgli di battere la punizione-gol, ma tutto il resto sì. Nel primo tempo è l’unico all’altezza di un incontro del genere, per impeto e personalità. Grazie al suo esempio, nella ripresa si allinea qualche compagno. E arriva un pareggio insperato. (La Gazzetta dello Sport)

Bene l’ingresso di Stephan El Shaarawy: "Il jolly di Mou per risvegliare una squadra addormentata. Crea scompiglio ai bianconeri." (Il Tempo). Il peggiore è Leonardo Spinazzola: "Davanti al suo c.t., Roberto Mancini, stecca la serata. Comincia perdendo il pallone che diventa poi la punizionegol di Vlahovic, e non riesce a redimersi con la sue proverbiali discese. Senza Zaniolo, servivano ancora di più le sue ripartenze." (La Gazzetta dello SPort)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,14

Mancini 5,50

Smalling 6,86

Ibañez 6,71

Karsdorp 5,00

Matic 5,86

Cristante 5,43

Spinazzola 4,86

Dybala 6,00

Pellegrini 6,07

Abraham 6,50

El Shaarawy 6,42

Celik 6,16

Zalewski 6,33

Kumbulla ng

Mourinho 6,33





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6,5

Mancini 5

Smalling 6,5

Ibañez 7

Karsdorp 5

Matic 6,5

Cristante 5,5

Spinazzola 5

Dybala 6

Pellegrini 6

Abraham 6,5

El Shaarawy 6,5

Celik 6

Zalewski 6

Kumbulla 6

Mourinho 6





CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Mancini 5,5

Smalling 7

Ibañez 7

Karsdorp 5

Matic 6,5

Cristante 5,5

Spinazzola 5

Dybala 6

Pellegrini 6

Abraham 6,5

El Shaarawy 6

Celik 6

Zalewski 6,5

Kumbulla ng

Mourinho 6,5





GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 5,5

Smalling 7

Ibañez 6

Karsdorp 5

Matic 5,5

Cristante 5

Spinazzola 5

Dybala 6

Pellegrini 5,5

Abraham 6,5

El Shaarawy 6

Celik 6

Zalewski 6

Kumbulla ng

Mourinho 6,5





IL TEMPO

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 7

Ibañez 7

Karsdorp 5

Matic 6

Cristante 5,5

Spinazzola 5

Dybala 6

Pellegrini 6,5

Abraham 6,5

El Shaarawy 6,5

Celik 6,5

Zalewski 6,5

Kumbulla ng

Mourinho 6,5





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6

Mancini 5

Smalling 7

Ibañez 6,5

Karsdorp 5

Matic 5,5

Cristante 5,5

Spinazzola 4

Dybala 6

Pellegrini 6

Abraham 6,5

El Shaarawy 6,5

Celik ng

Zalewski 6,5

Kumbulla ng

Mourinho 6





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Mancini 5,5

Smalling 7

Ibañez 6,5

Karsdorp 5

Matic 5

Cristante 5,5

Spinazzola 5

Dybala 6

Pellegrini 6,5

Abraham 7

El Shaarawy 6,5

Celik 6,5

Zalewski 6

Kumbulla ng

Mourinho 6,5





IL ROMANISTA

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6,5

Ibañez 7

Karsdorp 5

Matic 6

Cristante 5,5

Spinazzola 5

Dybala 6

Pellegrini 6

Abraham 6

El Shaarawy 7

Celik 6

Zalewski 7

Kumbulla ng