I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala "disegna calcio", Ibanez "una garanzia". Abraham "in crescita esponenziale"

LAROMA24.IT - La Roma vola momentaneamente in testa alla classifica. Gli uomini di Mourinho non sbagliano e battono allo Stadio Olimpico (ancora una volta sold out) il Monza per 3-0 grazie alle reti di Dybala, autore dei primi due gol con la maglia giallorossa, e Ibanez. Dopo un inizio non entusiasmante, i capitolini hanno spinto sull’acceleratore e hanno chiuso la pratica già nel primo tempo con la doppietta della “Joya”, per poi blindare il risultato con il colpo di testa del difensore brasiliano. Il protagonista della serata è senza dubbio l'attaccante argentino (7,92): "Disegna calcio e sigla una doppietta di tecnica e grinta nel voler insaccare la palla: i romanisti sono pazzi di lui" (Il Tempo). Grandissima prova anche di Ibanez (7,00): "Il solito gladiatore dietro e poi la zuccata gol per chiudere il discorso. Una garanzia" (La Gazzetta dello Sport). Non ha trovato il go, ma anche Abraham (6,71) ha giocato una partita positiva: "La premiata ditta che ha marchiato il punto di Torino stavolta inverte i ruoli: Tammy assiste, Paulo finalizza. Per il vantaggio è decisiva la taglia dell’inglese, che poi propizia indirettamente anche il raddoppio. Poi si mette in proprio e dà spettacolo, anche senza gol. In crescita esponenziale" (Il Romanista).

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,00

Kumbulla 6,08

Ibañez 7,00

Mancini 6,21

Celik 6,64

Matic 6,71

Cristante 6,14

Zalewski 6,28

Dybala 7,92

Pellegrini 6,85

Abraham 6,71

Smalling 6,50

El Shaarawy 6,28

Spinazzola 6,28

Belotti ng

Bove ng

Mourinho 7,07

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Kumbulla 6

Ibañez 7

Mancini 6

Celik 6,5

Matic 6,5

Cristante 6

Zalewski 6

Dybala 8

Pellegrini 6

Abraham 6,5

Smalling 6,5

El Shaarawy 6

Spinazzola 6

Belotti ng

Bove ng

Mourinho 7

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Kumbulla 6,5

Ibañez 7

Mancini 6

Celik 7

Matic 7

Cristante 6

Zalewski 6,5

Dybala 8

Pellegrini 6,5

Abraham 7

Smalling 6,5

El Shaarawy 6

Spinazzola 6

Belotti ng

Bove ng

Mourinho 7

GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Kumbulla 6

Ibañez 7

Mancini 6

Celik 6,5

Matic 6,5

Cristante 6,5

Zalewski 6

Dybala 8

Pellegrini 7

Abraham 6,5

Smalling 6,5

El Shaarawy 6,5

Spinazzola 6

Belotti ng

Bove ng

Mourinho 7

IL TEMPO

Rui Patricio 6

Kumbulla 6

Ibañez 7

Mancini 6,5

Celik 7

Matic 7

Cristante 6,5

Zalewski 6,5

Dybala 8

Pellegrini 7

Abraham 6,5

Smalling 6,5

El Shaarawy 6

Spinazzola 6,5

Belotti ng

Bove ng

Mourinho 7,5

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6

Kumbulla 6

Ibañez 7

Mancini 6,5

Celik 6,5

Matic 7

Cristante 6

Zalewski 6,5

Dybala 8

Pellegrini 6,5

Abraham 6,5

Smalling 6,5

El Shaarawy 6,5

Spinazzola 6,5

Belotti ng

Bove ng

Mourinho 7

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Kumbulla 6

Ibañez 7

Mancini 6

Celik 6,5

Matic 6,5

Cristante 6

Zalewski 6

Dybala 8

Pellegrini 7,5

Abraham 7

Smalling 6,5

El Shaarawy 6,5

Spinazzola 6,5

Belotti ng

Bove ng

Mourinho 7

IL ROMANISTA

Rui Patricio ng

Kumbulla ng

Ibañez 7

Mancini 6,5

Celik 6,5

Matic 6,5

Cristante 6

Zalewski 6,5

Dybala 7,5

Pellegrini 7,5

Abraham 7

Smalling 6,5

El Shaarawy 6,5

Spinazzola 6,5

Belotti ng

Bove ng

Mourinho 7