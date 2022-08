I quattro tenori di Mou

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Una Roma all'attacco. E' questa l'idea che, con il passare dei giorni, si sta trasformando in convinzione nella testa di José Mourinho per quanto riguarda l'inizio di campionato. Domenica sera all'Arechi contro la Salernitana, lo Special One è deciso a schierare il poker d'assi che ha dato spettacolo nelle amichevoli con Tottenham e Shakhtar Donetsk. Il secondo anno del portoghese sulla panchina giallorossa comincerà dunque con Lorenzo Pellegrini, Nicolò Zaniolo, Paulo Dybala e Tammy Abraham nell'undici titolare, con l'obiettivo di ripetere lo stesso copione andato in scena un anno fa quando alla seconda giornata quando i giallorossi rientrarono da Salerno con i 3 punti intasca e 4 gol rifilati alla squadra di Castori. L'intenzione di Mourinho è riproporre lo stesso schieramento visto domenica scorsa all'Olimpico, con Pellegrini arretrato in mediana ad affiancare Matic e la coppia Zaniolo-Dybala alle spalle del bomber arrivato l'estate scorsa dal Chelsea (che proprio a Salerno ha realizzato il suo primo gol in Italia). Doppio ballottaggio invece sulle fasce, con Karsdorp in vantaggio sul nuovo arrivato Celik e Zalewski e Spinazzola in lizza per una maglia da titolare. Il classe 2002 ha recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata con il Tottenham e ha ricominciato ad allenarsi regolarmente in gruppo, la sua convocazione non è in dubbio ma una scelta sul suo impiego dall'inizio del match verrà presa soltanto dopo la rifinitura di sabato. Nessun dubbio invece sulla linea difensiva da schierare davanti a Rui Patricio: Mourinho ripartirà da Mancini, Smalling e Ibanez, gli stessi uomini che hanno respinto gli attacchi del Feyenoord durante la finale di Tirana. Poche invece le chance di vedere Georginio Wijnaldum, almeno nella formazione di partenza. Nonostante la grande voglia di ripagare la fiducia del club, l'olandese ha iniziato ad allenarsi insieme ai suoi nuovi compagni di squadra soltanto martedì e in più ha svolto gran parte della preparazione estiva individualmente. Per questo il numero 25 potrebbe esordire in Serie A durante la ripresa oppure, se l'andamento della gara non dovesse consentirlo, nella prima gara casalinga in pro- gramma lunedì 22 agosto all'Olimpico con la Cremonese. Per la gara dell'Arechi invece è previsto il primo esodo stagionale dei romanisti: i 2000 tagliandi messi a disposizione dei tifosi giallorossi sono andati sold out. Oltre 60mila invece i biglietti già venduti per assistere al match con la Cremonese. Oggi invece il club metterà in vendita un "pack" di tre partite ad un prezzo vantaggioso per assistere alle gare casalinghe con Atalanta, Lecce e Napoli.