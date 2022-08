Oggi l’Olimpico è soprattutto per noi. Naturalmente, c’è la Cremonese neopromossa. E c’è Mourinho, il Genio. E la squadra con i fantastici quattro schierati probabilmente insieme fin dall’inizio: peccato solo per la brutta notizia di Wijnaldum. Ma i protagonisti oggi siamo noi: i tifosi della Roma, il popolo giallorosso capace di tutto da un anno a questa parte. Applaudiamo noi stessi, ancora prima che la gara inizi. Non si dovrebbe fare, è un narcisismo autoreferenziale. Ma oggi possiamo raccontarci quanto siamo stati bravi a risalire la china da anni più grigi e quanto possiamo essere decisivi [...].

(Il Messaggero - P. Liguori)