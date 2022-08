I gioielli della Roma: Dybala e Zaniolo, la nuova coppia regina del campionato

Quella costituita da Nicolò Zaniolo e Paulo Dybala sembra poter essere, a pochi giorni dall'inizio del campionato, la coppia che davvero può far sognare i tifosi della Roma. Caratteristiche di ogni tipo: dalla tecnica al fisico, passando - e non è poco - da tanti gol nelle gambe. Quelli che l'anno scorso sono un po'mancati. E la coppia, se incastonata all'interno del quartetto completato da Tammy Abraham e Lorenzo Pellegrini, non può che far ben sperare.

Conto alla rovescia, dunque, per vedere insieme gli ormai cosiddetti 'Fab Four', a meno che i Friedkin e Mourinho non abbiano intenzione di cedere alle richieste per Nicolò Zaniolo. Rispetto a qualche settimana fa, però, la situazione è cambiata radicalmente: il classe '99 è totalmente dentro il progetto giallorosso, il rapporto con Mourinho e solido e lasciare la Roma ora potrebbe essere un errore.

(Corsera)