I Fantastici 4 contro lo Shakhtar. E i Friedkin sono già in tribuna

Allo Stadio Olimpico saranno presenti 65mila spettatori per l'amichevole contro lo Shakhtar Donetsk, in programma questa sera alle 20:45. Un'ora prima del fischio d'inizio, però, la squadra giallorossa verrà presentata davanti ai propri tifosi. L'incasso del match sarà devoluto alla popolazione ucraina e anche per questo motivo la Roma ha chiamato a raccolta tutti i supporter.

Dal punto di vista tecnico, invece, Mourinho potrà lavorare sul Quadrato magico e sulla tenuta difensiva. Probabilmente giocheranno contemporaneamente Pellegrini, Dybala, Zaniolo e Abraham, proprio come accaduto contro il Tottenham. Il capitano sarà arretrato a centrocampo e sarà affiancato da uno tra Matic e Cristante, che avranno il compito di schermare la difesa.

Allo stadio saranno presenti anche i Friedkin, tornati a Roma. I proprietari americani hanno seguito l'allenamento di ieri a Trigoria per conoscere meglio i nuovi acquisti (Wijnaldum potrebbe esordire già oggi) e per fare il punto sul mercato con Pinto e Mourinho.

(gasport)