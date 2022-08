Già 15.000 tessere per l’Europa

IL TEMPO (E. ZOTTI) - All'effetto Mou adesso si è aggiunta la Dybala-mania. I tifosi non vedono l'ora di ammirare la Joya in maglia giallorossa e, anche per questo, stanno prendendo d'assalto la biglietteria di Trigoria a caccia di un tagliando per le prime gare stagionali all'Olimpico. Dopo aver registrato oltre 65mila spettatori durante la presentazione del 7 agosto, gli stessi numeri dovrebbero essere ripetuti nella prima gara casalinga di campionato in programma lunedì 22 con la Cremonese. Ma a testimoniare la voglia di Roma del popolo giallorosso sono anche i numeri registrati dal club per il pack di biglietti da tre partite, per i match con Napoli, Atalanta e Lecce. In meno di 6 ore sono stati quasi 4mila i pacchetti venduti mentre, al momento, sono più di 15mila i mini abbonamenti per le coppe (sarà possibile sottoscriverne uno fino al 24 agosto). Ieri intanto sul un noto portale di shopping online, è comparsa la maglia che i giocatori indosseranno durante il warm up quando la squadra utilizzerà il terzo kit (non è ancora stato ufficializzato). Si tratta di una maglietta nera con uno stemma circolare composto dalle lettere «ASR» e due bande rosa fluo sulle spalle