Friedkin porta anche lo sponsor Toyota sulle maglie d'allenamento della Roma

ILTEMPO.IT (A. AUSTINI) - Arriva lo sponsor che nella Roma dei Friedkin non poteva mancare. Il club giallorosso è pronto ad annunciare l'accordo con Toyota, la casa automobilistica giapponese di cui l'imprenditore texano è distributore in esclusiva in cinque stati americani. Il contratto avrà durata di due anni, con opzione di rinnovo per una terza stagione. Toyota sponsorizzerà il training kit di tutte le squadre della Roma, comprese la femminile e le giovanili e il suo marchio verrà quindi stampato sulle divise di allenamento. L'ultima azienda che aveva "riempito" quello spazio era stata la società di scommesse Betting.

Toyota diventa anche il nuovo fornitore di auto per la Roma dopo la scadenza dell'accordo con Hyundai, che sponsorizzava il retro delle magliette di gioco fino alla scorsa stagione, oltre a fornire i veicoli alla società.

Particolarmente soddisfatti del nuovo accordo sono proprio i Friedkin, che hanno dialogato negli ultimi mesi con Toyota per favorire questo "matrimonio" con la Roma. Il risultato non era affatto scontato, in un momento particolarmente delicato per il mercato dell'automotive e per le aziende in generale.

L'intesa con Toyota dovrebbe contribuire nelle prossime settimane anche alla definizione della tournée della Roma in Giappone durante la pausa invernale del campionato per i Mondiali in Qatar. A Tokyo aspettano Mourinho, con il marchio Toyota stampato sulla felpa d'allenamento della Roma.

