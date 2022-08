Forza Tammy, ora tocca a te: Abraham ancora a secco, lunedì punta a sbloccarsi

Difficilmente, nell'arco della sua carriera, Tammy Abraham si è messo in mostra timbrando il cartellino nelle prime giornate di campionato. In questa stagione il numero 9 della Roma non è andato a segno nemmeno nel precampionato e Mourinho aspetta di vederlo esultare. Il rapporto tra tecnico e giocatore è splendido e ora i due, dopo la vittoria della Conference, non vogliono fermarsi. L'ideale sarebbe potersi presentare allo scontro diretto con la Juventus a punteggio pieno. Per farlo serve la vittoria con la Cremonese, meglio ancora se con un gol che sblocchi l'attaccante inglese.

(Il Messaggero)