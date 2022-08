Formula magica Abraham: Dybala inventa e Zaniolo strappa per i gol di Tammy

Uno aiuta l’altro, tutto aiutano la Roma. È la mentalità che sta infondendo José Mourinho nel gruppo dalla scorso anno e che sta trovato la sublimazione in questa sua seconda stagione giallorossa, ed è la formula con cui la Roma arriverà a Salerno. Ad aiutare Abraham a trovare la porta saranno proprio Zaniolo e Dybala, che gli giocheranno alle spalle, per togliergli pressione nella marcatura ma anche per dargli assistenza nella giocata finale, quella della finalizzazione. Dybala dovrà inventare, a Zaniolo, invece, toccherà strappare dal basso e portare via i difensori, mentre Abraham avrà il compito di provare ovviamente a fare gol, ma anche di giocare di sponda per favorire gli inserimenti da dietro proprio di Pellegrini e degli altri di centrocampo. Quanto la Roma tenga ad Abraham lo hanno raccontato anche i sussurri di mercato. Nei corridoi di Trigoria nei mesi scorsi si sono sempre dichiarati incedibili solamente due giocatori: Pellegrini ed Abraham.

(gasport)