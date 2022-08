Finalmente Belotti. Camara in mediana

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Forse faranno in tempo a salutarsi a Trigoria, altrimenti la prima stretta di mano tra lo Special One e il suo nuovo centravanti arriverà dopo la trasferta di Torino. Perché nel giorno in cui José Mourinho lascerà la Capitale in vista del big match di domani in casa della Juventus, Andrea Belotti vivrà i suoi primi momenti da giocatore della Roma. O almeno inizierà a respirare l'aria di quella che sta per diventare la sua nuova città, visto che per l'ufficialità potrebbe arrivare tra domenica e lunedì. Il Gallo è pronto a sbarcare a Ciampino e, già oggi, il giocatore dovrebbe ricevere il via libera del club giallorosso per imbarcarsi sul un volo che sancirà l'inizio della sua nuova avventura. Per autorizzare la partenza del centravanti si attende soltanto la partenza di Felix Afena Gyan, che già oggi dovrebbe lasciare il Fulvio Bernardini per svolgere le visite mediche con la Cremonese. L'accordo con il club neopromosso è stato raggiunto nella serata di ieri e prevede la cessione a titolo definitivo del ghanese per 6 milioni di euro, a cui potrebbero aggiungersene altri 4 nel caso in cui scattassero eventuali bonus. Un'operazione da 10 milioni complessivi. Esattamente il prezzo che Tiago Pinto aveva fissato all'inizio della trattativa. Oggi il general manager raggiungerà Dan Friedkin ad Istanbul - volato in Turchia causa assemblea dell'Eca - per assistere al sorteggio dei gironi di Europa League. Nel frattempo però, l'uomo del mercato giallorosso sta portando avanti un'operazione che dovrebbe consentire a Mourinho di accogliere in tempi brevi il sostituto di Wijnaldum. Da un paio di giorni infatti Pinto ha allacciato i contatti con l'Olympiacos per provare a portare in Italia Mady Camara. La Roma, che vorrebbe provare a prendere il guineano classe '97 con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, ha già messo sul piatto un'offerta da 1+7. Da Atene invece insistono per inserire l'obbligo di riscatto (anche a condizioni non semplici), ma la trattativa procede spedita e la fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro. Camara sarebbe un rinforzo low cost, che garantirebbe al tecnico portoghese di contare su un centrocampo al completo anche nella prima parte di stagione. Alle 15 intanto lo Special One risponderà alle domande dei giornalisti in vista dell'impegno contro la Juventus. Sarà l'ultimo intervento in conferenza stampa prima della chiusura del mercato: il portoghese non parlerà alla vigilia del turno infrasettimanale contro il Monza. Capitolo biglietteria: dopo aver polverizzato i biglietti per il settore ospiti dello Stadium e quelli per la gara casalinga di martedì prossimo con il Monza, i tifosi giallorossi hanno registrato un nuovo record. Durante il primo giorno di vendita libera dei mini abbonamenti per le coppe, il numero di tessere staccate è quasi raddoppiato. In poche ore si è passati da 18mila abbonamenti venduti ad oltre 35mila. Numeri che consentono al club di superare - ancor prima dell'inizio della fase a gironi - la media di 29.000 spettatori a partita registrata durante l'ultima partecipazione della Roma in Europa League.