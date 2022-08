Felix verso la Cremonese, Belotti chiude le valigie

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Ce l’avessero detto non ci avremmo creduto. E lo diciamo con tutto il rispetto che si deve a Felix, il ragazzino al quale Mourinho e la Roma hanno regalato un sogno. Eppure pare, sembra, si dice, che ci sia la fila al citofono di Trigoria. Tutti a suonare per chiedere informazioni sul ghanese. Lecce, Bologna (ma non voleva Shomurodov?), Sassuolo, Udinese, Crystal Palace (quando si parlò di un possibile interesse della Roma per Zaha) e chissà chi altro. Tutti a chiedere informazioni sui costi necessari per prendere Felix. E a tutti, sempre si dice, Tiago Pinto ha fatto lo stesso prezzo: se volete il ragazzo costa dieci milioni di euro. Cioè la stessa risposta che il direttore sportivo giallorosso ha dato a quella Cremonese che, per quello che ci risulta, è stata la prima a fare sul serio, dando subito l’impressione di voler acquistare il ragazzo. E il club lombardo che domani scenderà in campo all’Olimpico, è decisamente in vantaggio su tutta la concorrenza (vera e presunta). Perché una base di trattativa è stata già avviata e non è da escludere che stasera, con la Cremonese già a Roma, ci possa essere l’incontro per definire un accordo. [...]

Come detto, l’ormai possibile partenza del ghanese, vorrebbe dire porte spalancate all’arrivo del Gallo Belotti. L’ex capitano del Torino sta solo aspettando il definitivo semaforo verde per chiudere le valigie e imbarcarsi sul primo volo possibile da Palermo (dove si sta allenando in solitudine). Nelle ultime settimane il campione d’Europa ha respinto al mittente tutte le offerte che gli sono arrivare in particolare dall’estero (Galatasaray, Nizza, Monaco, Wolverhampton) dicendo a tutti che lui avrebbe atteso in ogni caso la Roma. Così sta facendo. [...] Che, oltretutto, pare che alla Roma abbia fatto sapere di essere disponibile pure a un ritocco al ribasso su quello che sarà il suo contratto in giallorosso, meno cioè dei due milioni e ottocentomila euro netti per due anni (più opzione per una terza stagione), la cifra su cui le parti avevano trovato un accordo verbale diverse settimane fa. L’impressione, a questo punto, è che Felix già martedì prossimo possa salutare la Roma in direzione Cremona e, contemporaneamente, Belotti imbarcarsi per Roma. [...]