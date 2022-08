Felix, Shomurodov, Villar e Kluivert: quando la passione dura un attimo

Ha vissuto il sogno del debutto nella passata stagione, ma ora Felix potrebbe lasciare la Roma: per l'attaccante sembra fare sul serio la Cremonese, prossima avversaria dei giallorossi. Rischia di essere brevissima anche l'avventura a Trigoria di Eldor Shomurodov. Il Bologna resta vigile su di lui, anche se va trovato un accordo con la Roma su formula e cifre.

Storie che finirebbero, come quella di Gonzalo Villar - almeno per ora -. Il centrocampista è finito in prestito alla Samp vedendo la propria luce svanire nel giro di poco tempo. Come accaduto con Mayoral, Perez, Kluivert e Diawara.

(Corsera)