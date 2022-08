Felix saluta: per Mourinho c’è Belotti

Nelle prossime ore Felix saluterà Trigoria per trasferirsi alla Cremonese per 6 milioni di euro più 3 di bonus. È il semaforo verde per la rinascita del Gallo Belotti, che è atteso a Roma per le visite mediche: triennale da 3 milioni di euro pronto per l’attaccante. In attesa dell’ufficialità, lo Special One può tornare a sorridere: ecco il vice Abraham che aveva chiesto a gran voce. Se le tempistiche lo consentiranno, la chance immediata di aggregarsi al gruppo giallorosso per la trasferta dell’Allianz Stadium contro la Juventus, avversaria di tanti derby in maglia granata. Sistemato l’attacco, la priorità per la Roma è diventata il sostituto di Wijnaldum. Pinto sta valutando diversi profili, ma il nome più caldo è quello di Denis Zakaria. Contatti avviati con la Juventus per il mediano svizzero, un profilo che a Trigoria conosco molto bene. Nel gennaio scorso il trasferimento in bianconero, bruciando proprio la concorrenza della Roma. Quasi un anno dopo, le strade potrebbero tornare ad incrociarsi. Ma tutto dipende dalla volontà del club bianconero, alla ricerca di una cessione a titolo definitivo per prendere Paredes dal Psg. L’ingaggio del calciatore (3 netti) è alla portata dei giallorossi, ma Pinto non si è spinto oltre il diritto di riscatto. I bianconeri hanno sparato alto (18 milioni a titolo definitivo) e il giocatore tentenna davanti ad un nuovo trasferimento.

(La Repubblica)