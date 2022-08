Felix alla Cremonese libera Belotti: il Gallo è già un idolo

Felix libera Belotti. Si è sbloccato il mercato degli attaccanti della Roma, con il ghanese che entro oggi diventerà ufficialmente un giocatore della Cremonese. Più o meno contestualmente l’ex centravanti del Torino si vestirà di giallorosso. C’è stata la definitiva accelerata da parte della Cremonese: alla Roma andranno 6 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale (il 10%) sulla futura rivendita. L’attaccante ghanese guadagnerà circa 600 mila euro a stagione. La sua cessione ha dato il definitivo via libera all’arrivo di Andrea Belotti: il Gallo ha aspettato la Roma per alcune settimane, avendo raggiunto da tempo un accordo di massima per un triennale a circa 3 milioni di euro a stagione che è stato perfezionato ieri da Pinto e dal suo procuratore. Belotti, che ha rifiutato Nizza, Monaco, Lazio e Galatasaray, diventando a prescindere un idolo dei tifosi, già oggi potrebbe essere nella Capitale. Se dovesse volerci qualche ora in più per la chiusura, potrebbe raggiungere i nuovi compagni domani direttamente a Torino, dove la Roma affronterà sabato (ore 18.30, arbitra Irrati) la Juventus. Sempre nel reparto offensivo, entro la fine del mercato potrebbero uscire anche Kluivert (il tira e molla con il Fulham prosegue) e Shomurodov, sempre in quota Bologna. Sistemato l’attacco, l’attenzione di Tiago Pinto si sposta sul centrocampista. Ieri ci sono stati contatti con la Juventus per Zakaria, vecchio pallino del g.m. che già a gennaio aveva provato a prenderlo dal Borussia Moenchengladbach prima dell’intromissione della società bianconera.

(corsera)