Fatta per il Gallo, già oggi può sbarcare a Roma. Felix a Cremona

Finalmente è arrivato il momento, Andrea Belotti ora può sentirsi davvero un giocatore della Roma. Perché ieri si sono andate ad incastrare tutte le caselle al posto giusto, con Felix che è praticamente diventato un giocatore della Cremonese e il Gallo pronto di conseguenza a sbarcare a Trigoria. Tanto che al centro sportivo Fulvio Bernardini c’era il suo entourage, proprio per parlare degli ultimi dettagli che lo porteranno alle dipendenze di José Mourinho. L’ufficialità potrebbe arrivare già oggi, in concomitanza con quella di Felix alla Cremonese. Con il Gallo che in giornata o al massimo domani dovrebbe essere in città, per firmare il contratto triennale (a meno di tre milioni di euro a stagione) e iniziare la sua nuova avventura. Felix va a Cremona con un accordo che dovrebbe portare nelle casse giallorosse 6 milioni di euro, più tre di eventuali bonus (ma non facilissimi da realizzazione), oltre ad un 10% sulla eventuale futura rivendita del giocatore ghanese (che dovrebbe guadagnare circa 500mila euro). Se la Roma dovesse riuscire a stringere i tempi ed a fare tutto in maniera rapida anche dal punto di vista del tesseramento, non è detto che Belotti non possa anche andare in panchina proprio a Torino, sabato pomeriggio, per la partita con la Juventus.

(gasport)