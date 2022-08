Europa League: si comincia con la trasferta in Bulgaria

IL TEMPO (E. ZOTTI) - L'Europa League della Roma inizierà a Razgrad giovedì 8 settembre. Dopo il sorteggio andato in scena venerdì scorso a Istanbul - alla presenza di Dan Friedkin e del general manager Tiago Pinto - ieri la Uefa ha reso noto il calendario della fase a gironi. Il cammino di José Mourinho e dei suoi giocatori questa volta partirà dalla Bulgaria, dove i giallorossi affronteranno il Ludogorest nella prima gara del torneo. Doppio impegno casalingo invece contro Helsinki e Real Betis, che i giallorossi incontreranno il 15 settembre e il 6 ottobre all'Olimpico. Il primo match di ritorno sarà quello del 13 ottobre in Andalusia contro gli uomini di Manuel Pellegrini, mentre la trasferta più temuta dallo Special One - a causa delle condizioni climatiche - è in programma il 27 ottobre in Finlandia. Per la Roma il girone C si concluderà il 3 novembre, quando all'Olimpico si presenterà il Ludogorets. I giallorossi giocheranno quasi sempre alle 21. Solo la gara d'esordio e la partita del 13 ottobre a Siviglia infatti sono in programma alle 18.45.