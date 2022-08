Europa League: occhio a Real Sociedad, Monaco e Betis

Quasi una Champions-2. Non può essere diversamente con Roma, Lazio, Manchester United, Arsenal, Betis, Real Sociedad, Monaco,Psv, senza contare quelle che a novembre potrebbero precipitare dai gruppi di Champions. Mourinho e Sarri sanno come si vince: il romanista c’è riuscito due volte con Porto (2003) e United (2017), il laziale con il Chelsea (2019). Parte il nuovo assalto: le due big inglesi di Premier sono le grandi rivali, le favoritissime. C’è la possibilità di ritrovarsi Cristiano Ronaldo, se accetterà di scendere di categoria con i Red Devils. Ma, in caso, non subito: italiane e inglesi sono tutte in prima fascia al sorteggio di oggi (Istanbul, ore 13). I rivali più pericolosi? Rennes, Psv, Monaco, Real Sociedad in seconda; Betis, Bodo, Union Berlino, Friburgo in terza; Trabzonspor nell’ultima. Mine vaganti: il Qarabag, il Fenerbahce, il Nantes, lo stesso Bodo dai ricordi dolceamari per la Roma.

(gasport)