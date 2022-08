Europa League, il Betis Siviglia per Mou

Da Istanbul è arrivato un sorteggio tutto sommato positivo. La Roma era in prima fascia di Europa League. Seconda squadra con il coefficiente più alto dietro al Manchester United, ha pescato Ludogorets (Bulgaria), Betis Siviglia (Spagna) e HJK Helsinki (Finlandia). “Il girone non è facile – le parole di Mourinho -: il Betis è una squadra di alto livello, col Ludogorets non sarà uno scherzo, l’Helsinki non lo conosco ma le squadre del nord Europa si sono evolute. Sarà la prima volta che andrò a giocare in Finlandia, purtroppo su un altro campo in sintetico”. La fase a gironi di Europa League si concluderà prima del Mondiale in Qatar: la prima si giocherà l’8 settembre mentre le gare successive si giocheranno il 15 settembre, il 6, 13 e 27 ottobre e l’ultima il 3 novembre.

(Corsera)