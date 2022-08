Esordio a Pomigliano con vittoria per l’As Roma di Spugna. Buona la prima, subito tre punti

IL TEMPO (M.VITELLI) - Nella prima giornata di campionato, la As Roma femminile espugna il campo del Pomigliano 2-0 e conferma di stare attraversando un ottimo periodo che ha già portato due successi nei turni preliminari di Champions League, risultati che sono valsi il passaggio alla seconda fase (il sorteggio ci sarà giovedì 1° settembre) del maggior torneo europeo per squadre di club. La trasferta, che poteva essere insidiosa visto il valore delle avversarie guidate in panchina da Nicola Romaniello, si è rivelata invece subito abbastanza agevole, grazie al gol in apertura di gara siglato dall’ex-milanista Valentina Giacinti, pronta in area a deviare di coscia un cross di Haug mettendo fuori causa il portiere delle padrone di casa Cetinja. L’attaccante della Roma e della Nazionale italiana ci riprova poco dopo, ma stavolta la sua conclusione dal limite esce di poco. La Roma sente di poter affondare il colpo del ko e continua a spingere. Al 32’ Giugliano impegna Cetinja con un tiro dalla distanza e cinque minuti dopo la brasiliana Andressa, liberatasi in area avversaria, calcia di precisione un pallone che va a baciare il palo prima di finire in fondo alla rete. Dopo l’intervallo il Pomigliano prova a reagire e al 55’ Lind (in porta a causa del forfait di Ceasar dovuto ad una lieve infiammazione del tendine dell’adduttore destro accusato durante l’allenamento di rifinitura) è pronta a bloccare un tiro in acrobazia di Novellino. Al 63’ Roma vicinissima al tris con Giugliano, la numero dieci giallorossa calcia al volo un pallone spiovente al limite dell’area ma la sua conclusione viene respinta dal palo. Un minuto più tardi, mister Alessandro Spugna richiama in panchina Haug e Serturini per fare posto a Lazaro e Glionna. Cambi importante per far tenere in mano la gara senza soffrire. I minuti passano senza altre grandi emozioni, con la Roma che mantiene il controllo dell’incontro. Al 75’, altro cambio tra le giallorosse, fuori Cinotti, dentro Greggi. Poi una disattenzione del difensore del Pomigliano Ferrario regala a Lazaro la chance di iscrivere anche il suo nome nel tabellino dei marcatori, ma Cetinja è brava a deviare in calcio d’angolo. È l’ultima occasione di un match dominato dalla Roma, che tornerà in campo sabato 10 settembre, quando al Tre Fontane arriverà il Milan che ieri ha perso in casa 3-1 contro la Fiorentina