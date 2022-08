Esodo vietato a Salerno: solo in 2 mila con i giallorossi

Entusiasmo alle stelle, in questa fase, per i tifosi della Roma: la campagna acquisti targata Friedkin e le prospettive per il prossimo anno accendono i sostenitori giallorossi, che non potranno però sfogare tutta la propria passione in occasione della prima di campionato, all'Arechi contro la Salernitana. Per motivi di sicurezza, saranno circa 2mila i tifosi giallorossi ammessi al seguito della squadra, quelli che in realtà possono entrare come numero massimo nel settore ospiti dello stadio di Salerno.

La partita, infatti, è "connotata da elevati profili di rischio", come sottolineato dal Ministero dell’Interno tramite l’Osservatorio della Manifestazioni Sportive, che qualche giorno fa ha pubblicato un documento nel quale sono state indicate alcune delle disposizioni di sicurezza di base per la partita in programma il prossimo 14 agosto tra la squadra di Nicola e quella di Mourinho.

Prevista per oggi, poi, la riunione del Gos, che potrebbe imporre alcune altre piccole limitazioni.

(Gasport)