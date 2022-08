Dybala tra Oriana, Capri e Casal Palocco

La fidanzata è arrivata, i due giorni a cavallo diFerragosto a Capri sono stati utili per ricaricare le batterie, e divertirsi un po’, la casa è questione di giorni, con la scelta che sembra caduta su Casal Palocco: la nuova vita romana di Paulo Dybala è ormai iniziata. Dopo la partita con la Salernitana, insieme alla compagna Oriana Sabatini, che lo ha raggiunto da Miami, Dybala è andato a Capri per 48 ore di relax: gita in barca alla Grotta Azzurra, Faraglioni, passeggiate e cena nel rinomato ristorante «Da Paolino». Oggi sarà a Trigoria per la ripresa e per l’esordio ufficiale all’Olimpico: lo aspettano 60mila persone e lo aspetta anche la famiglia, che non vede l’ora di esultare con lui per la prima rete in maglia giallorossa. Del resto, a distanza di un mese dal suo arrivo in Portogallo Dybala sta iniziando a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Da adesso, per un mese, non ci sarà un attimo di respiro ma ci sarà, invece, la partita contro la Juventus a Torino. La sua vecchia squadra, la sua vecchia città: è chiaro che sarò una sfida da batticuore. Anche se poi, però, prima dei bianconeri c’è la Cremonese e c’è la vita romana da organizzare una volta per tutte. La vacanza a Capri, breve ma intensa, gli è servita a ricaricare le batterie anche per questo.

(gasport)