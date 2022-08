Domani andrà in scena la presentazione della Roma allo Stadio Olimpico: i giallorossi se la vedranno con lo Shakhtar Donetsk e per Paulo Dybala sarà la diciannovesima volta fra le mura dello stadio della Capitale: 8 vittore, 2 pareggi, 8 sconfitte il bilancio della Joya a Roma, con tanto di due reti segnate proprio ai giallorossi. Lo Stadio Olimpico è poi quello in cui Dybala ha esordito nella massima serie italiana: l'argentino, all'epoca, giocava nel Palermo.

(Corsera)