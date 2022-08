Dybala quota 100. Una prima con gol per mettere subito le ali alla Roma di Mou

La prima da star con la maglia della Roma l’ha già vissuta fuori dal campo. È successo il 26 luglio scorso, con quei diecimila cuori giallorossi assiepati lì, davanti al Colosseo Quadrato, nel quartiere Eur, solo per tributargli un amore che l’ha già colpito e sbalordito nel profondo dell’anima. La prima in campo, invece, Dybala la vivrà domenica sera a Salerno, quando alle ore 20.45 inizierà ufficialmente la sua avventura giallorossa. La Joya non vede l’ora di festeggiare, magari anche con un gol, per iniziare a ringraziare i tifosi di così tanto affetto. Ma come sono andate le altre sue prime volte? In Argentina il 13 agosto 2011 vinse in casa per 2-0 con il suo Instituto contro l’Huracan, mentre in Italia, con il Palermo, l’esordio non fu certo dei migliori. Era il 2 settembre del 2012 e i rosanero persero per 3-0 in casa della Lazio, con Paulo che subentrò dopo un quarto d’ora della ripresa al posto di Kurtic. Meglio, molto meglio, la prima con la Juventus, che andò in scena a Shanghai - in Cina - l’8 agosto 2015. Si giocava la Supercoppa italiana e Dybala lasciò subito il marchio, segnando uno dei due gol con cui la Juventus sconfisse i biancocelesti. Che, evidentemente, sono nel suo destino e lo saranno anche nel giorno del derby. Prima, però, c’è da marchiare a fuoco la prima con la Roma, in programma proprio domenica sera sul Golfo. A Salerno, tra l’altro, partirà anche la caccia a quota cento, lui che in Serie A finora ha segnato in tutto 98 reti (vittima preferita l’Udinese con dieci centri personali), con una media-gol di 0,36 (le partite giocate sono in tutto 271, tra Palermo e Juventus).

(gasport)