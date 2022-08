Dybala, Matic e Wijnaldum sono pronti per la prova Olimpico

La faccia stupita di Paulo Dybala al momento dell’inno, prima di Roma-Shakhtar Donetsk, è diventata un meme, e rende l’idea dello stupore che provano i calciatori quando mettono per la prima volta piede all’Olimpico e si rendono conto del calore e dell’emozione che sono in grado di trasmettere i tifosi giallorossi. Non è certa la presenza dal primo minuto di Gini Wijnaldum. L’olandese non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e Mourinho deciderà se farlo partire dall’inizio o schierarlo a partita in corso. Di sicuro i tifosi giallorossi lo aspettano, e non vedono l’ora di dedicargli il coro ormai diventato un marchio di fabbrica per l’ex Liverpool. È in ballottaggio con Cristante, invece, Matic. Il serbo ha incantato l’Olimpico contro lo Shakhtar ma poi è rimasto inizialmente in panchina a Salerno: domani sera potrebbe partire titolare. Meno possibilità per Celik, arrivato per fare il vice Karsdorp, e ancora in attesa di fare il suo esordio in campionato.

(corsera)