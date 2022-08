Dybala alla caccia del gol perduto. Mourinho: «È decisivo lo stesso»

A Torino è arrivato il gol, pesantissimo, di Abraham che si è sbloccato dopo un precampionato e due gare ufficiali in cui non era riuscito a fare gol. Alla sua soddisfazione, però, non è corrisposta quella di José Mourinho, che con lui usa molto più spesso il bastone della carota. Atteggiamento diametralmente opposto nei confronti di Paulo Dybala, che il tecnico si coccola, consapevole del momento di difficoltà che l’argentino sta attraversando. È ancora a secco di gol - è a quota 98 e insegue le 100 reti in Serie A -, ha sfornato un assist proprio per Abraham nello stadio in cui con la Juventus è cresciuto. Perlui Mou, sempre nel dopo gara, ha avuto solo belle parole: «Dybala ha giocato bene, lui fa sempre la differenza. La gente pensa che lui faccia bene quando segna o fa un assist, ma non è così: è sempre un punto di riferimento». La speranza è che già stasera contro il Monza (ore 20.45, arbitro Piccinini), la Joya riesca a sbloccarsi, in un Olimpico per la decima volta consecutiva da tutto esaurito. In vista di questa sera, ossibili cambi sulle fasce, con Zalewski e Celik che dovrebbero prendere il posto di Spinazzola e Karsdorp. Partirà dalla panchina, invece, Andrea Belotti, penultimo arrivato in casa romanista.

(corsera)