Dybala, a Salerno parte l’assalto al centesimo gol

Alla Salernitana ha segnato 2 volte su 2. A Salerno, domenica, comincerà l’assalto di Paulo Dybala a quota 100, raggiunta o superata finora da 90 giocatori nella storia del campionato (1945-46 compreso). La corsa per diventare il 91° della lista è tra Dybala, Muriel e Dzeko, tutti a quota 98, con Ilicic che insegue a 96. Nelle 271 partite giocate la media del neo-romanista è di 0,36 gol: media che sale ad una rete ogni 190 minuti, con una media di uno ogni due incontri. Sarà comunque lui il 7° argentino in questa lista top, dopo Batistuta (il leader a quota 184), Crespo, Sivori, Higuain, Icardi e Balbo. I suoi 98 gol Dybala li ha segnati a 27 squadre diverse: vittima preferita l’Udinese, a cui ne ha fatti 10, poi le genovesi, il Genoa colpito 9 volte e la Sampdoria 8, e la Lazio, a cui ha segnato 7 reti in A come al Bologna e al Milan.

(corsera)