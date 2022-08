Domani il Monza: sarà turn-over Zalewski e Celik subito in campo

IL TEMPO (E.ZOTTI) - Sì al turn-over. Contro il Monza, per la prima volta dall'inizio della stagione, José Mourinho sembra intenzionato a far rifiatare alcuni dei suoi fedelissimi per dare spazio a chi ha giocato meno nelle sfide disputate con Salernitana, Cremonese e Juventus. Nell'anticipo della quarta giornata a scendere in campo dal 1' sulle fasce saranno Celik e Zalewski. I due esterni concederanno un turno di riposo a Karsdorp e Spinazzola apparsi entrambi sottotono contro la Juventus. Anche Smalling potrebbe usufruire di un turno di riposo: Kumbulla è entrato bene nel big match di Torino e il tecnico potrebbe concedergli una chance da titolare nella seconda uscita stagionale all'Olimpico. Stesso discorso per El Shaarawy. Il Faraone ha sempre mostrato di avere la giusta attitudine quando è stato mandato in campo a partita in corso e, stavolta, lo Special One potrebbe decidere di schierarlo dall'inizio. Se il numero 92 dovesse giocare dal 1', Pellegrini arretrerebbe nuovamente in mediana vicino a uno tra Cristante e Matic. A rimanere in panchina questa volta potrebbe essere il centrocampista azzurro, tra i meno brillanti nella gara dello Stadium. Domani sera intanto sugli spalti dell'Olimpico ci sarà nuovamente il tutto esaurito: i tifosi avranno l'occasione di dare il benvenuto ad Andrea Belotti, che sarà presente allo stadio. Oggi invece Mourinho non interverrà in conferenza: una scelta già adottata più volte anche durante la scorsa stagione quando, in caso di turno infrasettimanale, il tecnico ha sempre preferito evitare di presentarsi in sala stampa a distanza di poche ore.