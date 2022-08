Digitalbits e i soldi virtuali: non paga l'Inter, la Roma vigila

Continuano i problemi legati a Digitalbits, il marchio di una crypto factory, ovvero una società che emette criptovalute. Il suo nome è legato a Inter e Roma, delle quali è diventata sponsor. Delle grandi promesse iniziali, però, non resta praticamente nulla, al punto che l'Inter, a causa dei mancati pagamenti, ha iniziato a cancellare il brand dalle maglie delle giovanili. Nel 2021 Digitalbits è entrato nel mondo Roma con un contratto triennale: 5 milioni per il primo anno, 10 per il secondo e 21 per il terzo. Negli ambienti delle crypto giurano che parte dei 36 milioni sia legata al rendimento e versato in valuta digitale, mentre la Roma smentisce: solo cash.

Il valore della moneta passò da 0,07 a 0,72 euro, ovvero dieci volte tanto, motivo per cui decise di puntarci anche l'Inter. Digitalbits, quindi, divenne lo sponsor principale grazie a un accordo quadriennale da 85 milioni di euro. I primi trasferimenti di denaro, però, non ci sono stati.

Roma e Inter si sono confrontate sulla questione, ma al momento la situazione è diversa, infatti la relazione tra la società giallorossa e lo sponsor è ancora positiva e i pagamenti sono regolari. I capitolini restano comunque vigili.

(La Repubblica)