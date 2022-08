Debutta Botheim, il “fratello” di Haaland spaventa la Roma

Il norvegese, amico del cuore del bomber del City, ritrova i giallorossi puniti in Conference. Il destino ha preso in mano la situazione. Botheim, 22 anni, debutterà domani in Serie A contro la Roma, la squadra grazie alla quale ha vissuto la miglior serata della sua carriera: ottobre 2021, sei schiaffi del Bodo a Mourinho sopra il Circolo Polare Artico, doppietta e tre assist. Al ritorno segna un altro gol. L’anno scorso ha chiuso la stagione con 23 reti in 46 partite, poi se n’è andato al Krasnodar. Tempo due mesi e ha sospeso il contratto per via dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Non ha fatto neanche in tempo a debuttare. Ora eccolo alla Salernitana, attaccante da 36 crediti pronto al tandem con Bonazzoli, il Virgilio granata che lo guiderà dentro Salerno.

(gasport)