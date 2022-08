De Rossi pronto per il Benevento

La prossima sarà una partita chiave per il Benevento: se non dovesse arrivare la vittoria in trasferta col Genoa, si cercherà un sostituto di Caserta - non è detto che l'attuale tecnico rimanga in sella nemmeno con una vittoria -. E in caso di cambio l'erede sarebbe Daniele De Rossi. In proposito, però, il club campano ha pubblicato un comunicato di smentita piuttosto confusionario: "Al momento non è stato sottoscritto alcun contratto relativo ad un nuovo responsabile tecnico della prima squadra".

(Tuttosport)