Dazn, un altro disastro: tifosi infuriati

I tifosi romanisti si sono letteralmente infuriati con DAZN per i clamorosi disservizi registrati nella giornata di ieri, che hanno impedito a molti abbonati di vedere le partite tra cui Salernitana-Roma. Sui social si è subito diffuso l'hashtag DAZN, affiancato da commenti in cui veniva aspramente criticata la piattaforma streaming. "Qualcosa non ha funzionato, siamo spiacenti, riprova", il messaggio che compariva sul dispositivo dopo aver provato ad accedere. Alla fine, attraverso i propri canali social, DAZN ha fornito un link grazie al quale vedere i match: una magrissima consolazione.

(corsera)