Dazn non si vede, è polemica. La Lega di A valuta azioni legali

Nella giornata di ieri si sono verificati importanti disservizi su DAZN durante la trasmissione delle partite di Serie A, valide per la prima giornata del campionato. I primi problemi sono sorti nel pomeriggio per poi peggiorare la sera. "Siamo spiacenti. Si è verificato un problema inaspettato e i nostri tecnici stanno lavorando per sistemarlo. Per favore, torna più tardi", è il messaggio che compare agli abbonati che provavano ad accedere. Successivamente DAZN si è scusata attraverso un comunicato, nel quale ha ammesso che «un numero circoscritto di persone ha riscontrato problemi di accesso alla piattaforma» e di essere al lavoro «per trovare una soluzione». I disservizi si sarebbero manifestati nella fase di accesso alla app, così in serata, per evitare ulteriori proteste, è stato fornito un link alternativo per permettere ai telespettatori di guardare le partite. I vertici della Lega hanno contattato i manager di DAZN, spiegando che la maggior parte degli spettatori ha avviato le procedure di autenticazione negli stessi minuti, da qui i problemi di connessione. Per la Lega la spiegazione non viene ritenuta esaustiva e valuta un'azione legale per danno di immagine. Inoltre il Pd ha inoltrato una segnalazione urgente ad Agcom per accertare eventuali violazioni degli accordi sulla qualità del segnale.

(corsera)