Dall’attore Chalamet a De Rossi: stadio da vip

IL TEMPO - La voglia di Roma contagia anche le star. Ieri star e personaggi di mondi diversi si sono riuniti in tribuna all’Olimpico. A partire dall’ospite internazionale Timothée Chalamet, l’attore americano che tifa i giallorossi ed era presente anche a Tirana. Presente Daniele De Rossi, in attesa di una panchina in Italia, con gli altri ex giallorossi Candela e Amelia. C’erano anche Zeman e due politici romanisti doc come Gasparri e D’Alema.