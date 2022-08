Dal rientro di Bonucci alla carta Miretti: le mosse di Allegri per sfidare Mou

Lo 0-0 in casa della Sampdoria ha scatenato sui social la reazione di quella fetta di tifosi della Juventus anti-allegriana. Per la fazione di critici dell’allenatore bianconero, non sono bastate infatti le assenze a giustificare il calcio proposto a Marassi. Max nel dopogara è stato decisamente più diplomatico, apprezzando la solidità della squadra. Allegri in vista della Roma potrebbe studiare degli aggiustamenti. Volendo osare un po’ di più, Max potrebbe variare il modulo, dal 4-4-2 o 4-4-1-1 al 4-3-3. Alcune soluzioni, però, presupporrebbero l’arrivo di un altro attaccante o di nuovo l’impiego di McKennie sotto punta. Difficile, invece, che Allegri rischi Kean dal 1’: innanzitutto perché svuoterebbe la panchina di una delle poche armi offensive da giocarsi in corso d’opera, quindi perché la giovane punta italiana pare poco adatto da seconda punta in appoggio a Vlahovic per caratteristiche. Kean, in alternativa, potrebbe anche essere utilizzato da esterno d’attacco, come negli ultimi 10’ con la Samp, ma a quel punto resterebbe fuori uno tra Cuadrado e Kostic, a meno di strane alchimie tattiche. La sensazione è che Allegri non si scosterà di moltissimo dal sistema di partenza visto a Marassi, per poi al limite portare correttivi nello sviluppo del match. Basterà per battere una Roma partita con due vittorie e zero gol subiti?

(gasport)